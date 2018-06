Umělé inteligence Elona Muska porazily lidi v extrémně složité videohře. Naučily se spolupracovat

„Týmová spolupráce strojů byla doslova ohromující. Působilo to jako pětice zcela nesobeckých hráčů, kteří dobře znají strategie této hry.“

Měsíčně ji hraje přes 10 milionů lidí po celém světě. Má jednoduchý princip: deset hráčů, rozdělených do dvou týmů po pěti, se snaží zničit soupeřovu hlavní budovu, která je umístěna v dobře bráněné základně.

Zní to sice banálně, ale protože má hra řadu komplikovaných mechanik, 115 hrdinů a obrovskou variabilitu, stát se v ní mistrem je opravdu náročné a zabere to spoustu času. Nejdůležitější je ale dokonalá spolupráce mezi hráči – musí plnit individuálně spoustu cílů, ale současně fungují jako tým. Právě proto se dlouhou dobu mluvilo o tom, že takový typ videohry zatím nedokážou počítačové algoritmy ovládnout. To už neplatí.