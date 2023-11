Izraelská armáda udeřila i na Západním břehu, zlikvidovala dva představitele islamistů

Rozsáhlý zátah izraelských sil na Džanín a tamní uprchlický tábor, který je ohniskem palestinského odporu na Západním břehu, trvá už přes 18 hodin, upozornila stanice al-Džazíra. Do města podle zdrojů vjely v úterý večer desítky obrněných vojenských vozidel a nejméně čtyři buldozery, armáda i s využitím dronů vyhodila do vzduchu dva domy a poničila ulice a vodovod. Izraelské síly také zablokovaly vchody do dvou místních nemocnic, uvedla al-Džazíra.

Palestinské organizace na ochranu vězňů tvrdí, že IDF na Západním břehu pozatýkaly jen za posledních 24 hodin pětatřicet Palestinců včetně dvanáctiletého dítěte. Od 7. října, kdy teroristé z Hamásu podnikli brutální útok z Pásma Gazy na jižní Izrael a izraelská armáda v odvetě mimo jiné zesílila razie na Západním břehu, zde podle těchto organizací překročil celkový počet zatčených Palestinců 3300.

Agentura EFE upozornila, že středečnímu incidentu v úterý předcházela smrt dalších dvou nezletilých ve věku čtrnáct a sedmnáct let a také šestadvacetiletého mladíka, kteří se stali obětí střelby izraelské armády na dvou různých místech na Západním břehu.

Palestinci chtějí, aby toto území tvořilo hlavní část jejich budoucího státu. V palestinském městě Džanín žije na 40 tisíc lidí, z toho asi 20 tisíc v uprchlickém táboře. Ten vznikl v roce 1953 jako útočiště pro Palestince, kteří opustili své domovy po vzniku Izraele v roce 1948. Tábor i město byly do šestidenní války v roce 1967 pod kontrolou Jordánska, poté okupovány Izraelem až do listopadu 1995, kdy izraelská armáda na základě mírových dohod z Osla město předala pod civilní i bezpečností kontrolu Palestinské autonomie. Tábor se v posledních letech stal baštou mnoha palestinských ozbrojených skupin.