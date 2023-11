Hrozby zaměstnanců a apely investorů zabraly. Altman míří zpět do čela OpenAI

„V zásadě jsme dosáhli dohody, že se Sam Altman vrátí do společnosti OpenAI jako generální ředitel s novou správní radou,“ oznámila na síti X firma OpenAI.

Společnost souhlasila s částečným obměněním správní rady. Agentury zatím informují, že v ní usednou šéf podniku Salesforde Bret Taylor, který se mimo jiní podílel na vývoji aplikace Google Maps, dále bývalý americký ministr financí Lawrence Summers a šéf společnosti Quora Adam D'Angelo, který byl členem i předchozí správní rady a podle agentury Bloomberg se účastnil jednání o Altmanově návratu.

„Miluji OpenAI a vše, co jsem v posledních dnech udělal, sloužilo tomu, abych udržel tento tým a jeho poslání pohromadě. když jsem se v neděli večer rozhodl připojit k msft (Microsoftu), bylo jasné, že to byla pro mě i pro tým ta nejlepší cesta. S novou správní radou a podporou (šéfa Microsoftu) satyy (Nadelly) se těším, až se vrátím do openai a navážu na naše silné partnerství s msft,“ napsal ve středu na platformě X Altman.