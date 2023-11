Izrael a Hamás dosáhly předběžné dohody na pozastavení války, píše Washington Post

Říjnový útok Hamásu si v Izraeli vyžádal na 1200 životů, převážně civilistů. Rozsáhlá izraelská odveta v Gaze, kde na území menším než Praha žije 2,3 milionu Palestinců, připravila podle tamních úřadů ovládaných Hamásem o život kolem 12 300 lidí, včetně zhruba pěti tisíc dětí. Údaje v podmínkách válečného konfliktu ovšem není možné nezávisle ověřit.

Palestinci v úzkém pobřežním pásu u Středozemního moře čelí velmi složité humanitární situaci, protože je Izrael z velké části odřízl od dodávek elektřiny, potravin, vody i léků. Kolem dvou třetin zdejších obyvatel muselo opustit své domovy.

Tým WHO v nemocnici Šífa

Světová zdravotnické organizace (WHO) se pokusí co nejdříve evakuovat zbylé pacienty z nemocnice Šífa v Pásmu Gazy. Je jich tam 291, včetně 32 malých dětí v „extrémně kritickém stavu“. WHO o záměru informovala po sobotní půlnoci na sociální síti X. Tým WHO nemocnici, do níž před několika dny vstoupili izraelští vojáci, navštívil v sobotu. Největší zdravotnické zařízení v Gaze se podle něj stalo „zónou smrti“.

Tým složený ze zástupců WHO a několika dalších organizací, který svou „vysoce rizikovou“ misi koordinoval s izraelskou armádou, v Šífě strávil asi hodinu. Situaci v zařízení posléze označil za zoufalou. „Byly patrné stopy po ostřelování a střelbě. Tým viděl u vchodu do nemocnice masový hrob a bylo mu řečeno, že je v něm pohřbeno více než 80 lidí,“ uvedla WHO, podle níž mimo jiné kvůli nedostatku čisté vody, potravin a léků Šífa v podstatě přestala fungovat jako zdravotnické zařízení.

Podle týmu se na chodbách budovy hromadí odpad, což zvyšuje riziko infekcí, na tamní jednotce intenzivní péče leží dva lidé bez plicního ventilátoru, dalších dvaadvacet pacientů potřebuje dle WHO dialýzu a „jejich přístup k život zachraňující léčbě byl vážně ohrožen“. Organizace doplnila, že pokud získá od stran konfliktu bezpečnostní záruky, mohlo by k evakuaci „zbývajících pacientů, personálu a jeho rodin“ dojít během příštích 24 až 72 hodin.