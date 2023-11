Souostroví Tuvalu nejspíš skončí pod hladinou oceánu. Austrálie slíbila, že obyvatele přijme

Klimatické změny mohou v budoucnu změnit mapu světa. Jednou z prvních obětí by mělo být souostroví Tuvalu, kde už v současnosti oceán pohltil dva z devíti ostrovů. Celkově neobyvatelné by pak mohlo být během příštích osmdesáti let. Místní obyvatelé zatím mají alternativní útočiště zaručené, v bezprecedentní smlouvě se k přijetí klimatických uprchlíků zavázala Austrálie.