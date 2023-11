Slovenský ministr podle soudu pochybil. Policejní viceprezident odstavený při čistkách se má vrátit do funkce

Soud na Slovensku vrátil do funkce policejního viceprezidenta Branko Kišše, kterého v rámci personálních čistek v policii odstavil z vedení policejního sboru nový ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok. Vyplývá to z předběžného opatření soudu, informoval ve čtvrtek Kiššův advokát Peter Kubina, který soudní rozhodnutí zveřejnil a uvedl, že je třeba se jím začít okamžitě řídit. Resort vnitra reagoval, že využije všechny dostupné opravné prostředky. Případné odvolání by ale nemělo odkladný účinek.