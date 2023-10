Mexické Acapulco se vzpamatovává z úderu hurikánu, obětí je přes dvacet

Na Acapulco, které je populární turistickou destinací na jihozápadním pobřeží Mexika, udeřil hurikán Otis ve středu ráno středoevropského času. Zpočátku se jednalo o hurikán páté, tudíž nejvyšší kategorie. Bouře pak následovně zeslábla. Na pátou kategorii hurikán zesílil v relativně krátké době, což překvapilo meteorology i úřady.

Podle prezidenta Lópeze Obradora jsou informační kanály s městem přerušené. Práci úřadů na místě navíc ztěžují výpadky elektrického proudu a telefonického spojení.

Podle agentur se prezident a několik ministrů snažili ve středu dostat do města vozy, což jim ztížily mnohé sesuvy půdy. V některých částech musel podle agentury AFP prezident pěšky a podle agentury AP není ani úplně jasné, zda López Obrador do Acapulca skutečně dorazil. Do hlavního města se pak prezident vrátil vrtulníkem.

Prezident slíbil dodávky techniky

V Acapulcu a okolí je podle agentury AP několik tisíc vojáků, kterým však chybí stroje pro odklízení bahna a škod. Vyslání techniky do oblasti slíbil prezident. „Armáda přiváží stroje, komunikační zařízení a dopravní prostředky a pokusíme se otevřít, co nejrychleji, dálnici (mezi hlavním městem a Acapulcem),“ uvedl prezident.

Snímky na sociálních sítích podle agentury Reuters ukazují rozsáhlé škody na budovách a hotelech a ulice částečně zaplavené bahnem. Acapulco, kde žije na 900 tisíc lidí, i celý stát Guerrero zaznamenávají rozsáhlé výpadky proudu. Mimo provoz jsou v Acapulcu civilní i vojenské letiště. Školy jsou ve čtvrtek v oblasti zavřené.