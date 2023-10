Izraelci zintenzivní útoky na Pásmo Gazy. Vytváří prý podmínky pro pozemní operaci

Izraelský ministr obrany Joav Galant v pátek uvedl, že cílem kampaně je zničit infrastrukturu Hamásu a hnutí zcela zlikvidovat. Součástí operace jsou letecké údery, zahájené po smrtícím útoku Hamásu na Izrael ze 7. října, a později lze očekávat pozemní operaci.

Na dotaz ohledně možné pozemní invaze do Gazy Hagari v sobotu novinářům řekl, že armáda se snaží vytvořit pro operaci ideální podmínky. „Zesílíme údery, abychom minimalizovali nebezpečí pro naše vojáky v příštích fázích války,“ prohlásil Hagari, který zároveň znovu vyzval obyvatele města Gaza, aby odešli na jih pásma. Izrael u hranic s palestinským územím shromáždil desítky tisíc vojáků.

Server the Times of Israel informoval s odkazem na diplomatický zdroj, že americká vláda i vlády některých evropských zemí, jejichž občané byli uneseni, tlačí na Izrael, aby kvůli rukojmím pozemní invazi do Gazy odložil.

V pátek se i díky mezinárodnímu vyjednávání, do něhož byl zapojen také Katar a Mezinárodní výbor Červeného kříže, podařilo dosáhnout propuštění Judith Raananové a její dcery Natalie. Obě ženy zadržované od útoku Hamásu jsou podle všeho v pořádku.

Izrael udeřil u hranic s Libanonem

Izrael v noci na sobotu a v sobotu pokračoval v útocích na Hamás v Pásmu Gazy a Hizballáh na jihu Libanonu. V severní části Pásma Gazy podle CNN, odvolávající se na palestinské úřady ovládané Hamásem, při aktuálních úderech zahynulo nejméně čtrnáct lidí.

Podle informací tisku na základě údajů teroristického hnutí Hamás zemřelo při aktuálním úderu izraelské armády v táboře Dajr Balah nejméně třináct lidí. Útok zasáhl obytnou jednotku, píše agentura Reuters.

Izraelské obranné síly také uvedly, že z Libanonu byla vypálena protitanková řízená střela na severoizraelskou vesnici Margaliot. Izraelská armáda informovala, že obratem provedla bezpilotní útok na skupinu, která raketu odpálila. Samostatně byla z Libanonu odpálena další raketa, uvedla armáda s tím, že vojáci odpověděli dělostřeleckou palbou.

Izraelská armáda, která během dne zasáhla ještě jednu skupinu osob odpalující rakety z Libanonu, bezprostředně neposkytuje informace o případných obětech raketových útoků.