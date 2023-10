Republikán Jordan pozastavil svou kandidaturu na předsedu americké Sněmovny reprezentantů

Sněmovna reprezentantů je již více než dva týdny bez řádného předsedy a Jordanovi se dvakrát nepodařilo získat 217 hlasů potřebných k tomu, aby mohl do předsednického křesla usednout, neboť čelil odporu demokratů a více než dvaceti svých republikánských kolegů.

Bezprecedentní krize ve sněmovně trvá od 3. října, kdy o funkci předsedy přišel republikán Kevin McCarthy v důsledku dlouhotrvajících sporů mezi frakcemi jeho strany. Rozepře uvnitř republikánské většiny trvají od lednového počátku funkčního období, kdy McCarthy na své zvolení potřeboval patnáct kol hlasování.

Na otázku, co očekává před vstupem na uzavřené jednání s ostatními republikány, Jordan odpověděl stručně: „Nebudu to vědět, dokud si nepromluvím se svými kolegy.“ Podle Bankse na tomto setkání Jordan oznámil, že nebude usilovat o třetí kolo hlasování, a místo toho podpoří plán, který by umožnil McHenrymu funkci vykonávat až do ledna.