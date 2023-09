Z italské Lampedusy míří do Francie stále více migrantů, města u hranic mají obavy

video Události: Migrace do Francie z Lampedusy

Menton je město na hranicích s Itálií. Velkou uprchlickou vlnu zažilo před několika lety. Řadu obyvatel vyděsila tak, že své domovy opustili. Další o tom teď uvažují. „Čekají nás velké potíže. Teď nevíme, co se stane. Uprchlíky rozdělí do dalších italských měst. Ale nemůžeme přijmout všechny, co přijedou na Lampedusu,“ popsala obyvatelka Mentonu Clara.

Hranice posílily dvě stovky francouzských policistů, další mohou následovat, do země migranty zatím nepouštějí. Ti to zkouší jinde. Nejčastěji o něco severněji nebo až přes Alpy. Tudy je cesta složitější, ale hranice jsou méně chráněné. Migranti, které policie zadrží a vrátí zpět, to zkoušejí znovu. „Nemluvím italsky ani anglicky, neznám žádný jiný jazyk. Nezbývá mi nic jiného než Francie,“ řekl migrant z bývalé francouzské kolonie Guinei.