„Statečně bráníme svou nezávislost.“ Zelenskyj promluvil k Radě bezpečnosti OSN

Podporovat Ukrajinu v obraně proti invazi a sankcionovat Rusko znamená bránit Chartu OSN, řekl Zelenskyj Radě bezpečnosti a navrhl změny v jejím fungování. Zdůraznil že Ukrajina ve válce využívá právo bránit svou nezávislost a že „snaha o mír má být hnací silou reformy.“

„Je to zločinná a nevyprovokovaná agrese proti nezávislému státu,“ řekl prezident v úvodu své řeči o ruské invazi. Cílem útoku je zmocnění se ukrajinského území a přírodních zdrojů, dodal a vyzval státy aby se spojily v úsilí podrobit Rusko sankcím.

Válka na Ukrajině podle Zelenského pro organizaci vše změnila. „OSN se ocitlo v pasti, protože co se týká hájení suverenního práva národů, bude třeba hledat nové platformy a spojenectví, která mohou pomoci zredukovat rozsah agrese,“ řekl.

Rezoluce rady nyní může vetovat kterýkoliv z pěti jejích stálých členů. Jedním z nich je Ruská federace, která před více než rokem a půl plnohodnotně napadla sousední Ukrajinu, a rozpoutala tak nejkrvavější konflikt v Evropě od druhé světové války. Zelenskyj ve středu navrhl, aby veto bylo možné přehlasovat dvoutřetinovou „globální kvalifikovanou většinou“ a vyzval k rovnějšímu zastoupení světových zemí v radě.

Zmínil také, že řada regionů v Radě nemá vlastní zastoupení, které by si zasloužily. „Pokud si státy budou přát rozšíření, mělo by to být možné. (…) Měla by tu být Africká unie, Asie to také potřebuje, měly bu tu být zamě jako Indie, Japonsko, země Pacifiku. Německo se stalo jedním z globálních garantů míru a bezpečnosti, zaslouží si místo mezi prominentními členy Rady bezpečnosti. Latinská Amerika také musí být zastoupena.“ Členství by mělo být státům pozastaveno, pokud se dopustí agrese.