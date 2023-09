Kim Čong-un si prohlédl výrobnu stíhaček v Rusku. Zbrojní spolupráce s Putinem straší Západ

Kim do Ruska v úterý přijel ze Severní Koreje obrněným vlakem a na nádraží Chasan poblíž rusko-severokorejské hranice jej přivítali funkcionáři. Po dlouhé cestě vlakem na sever se ve středu na kosmodromu Vostočnyj setkal s Putinem, který ho přivítal dlouhým stiskem ruky.

Putin údajně zamíří do KLDR

Západní média dříve uvedla, že šéf Kremlu hodlá severokorejského lídra požádat o zbraně a munici, které by podpořily ruskou invazi na Ukrajinu, což představitelé ani jedné země nepotvrdili. Putin pak podle čtvrtečních zpráv severokorejských médií přijal pozvání do KLDR.

„(Severní) Korea je náš soused a se sousedy bychom měli vytvářet vztahy dobrého sousedství. Ano, jsou tu jisté zvláštnosti související s Korejským poloostrovem. Posuzovali jsme to, posuzovali jsme to otevřeně a my nikdy nic neporušujeme a v daném případě se nic nechystáme porušit. Ale samozřejmě budeme hledat možnosti pro rozvoj rusko-severokorejských vztahů,“ řekl Putin podle agentury TASS. Rusko přitom svého času podpořilo sankce proti KLDR, píše agentura Reuters.

Pro USA a jejich spojence představuje rostoucí přátelství mezi Kimem a Putinem problém. Podle Reuters však není jasné, zda se uskutečnily nějaké dodávky severokorejských zbraní Rusku. Rusko i Severní Korea to popřely, ale slíbily prohloubit obrannou spolupráci.

USA a jejich spojenci se také obávají, že oživení moskevského přátelství s Pchjongjangem by mohlo Severní Koreji umožnit získat citlivou technologii pro její raketový program, ačkoli Rusko prohlásilo, že dodržuje všechny rezoluce o sankcích OSN. Americké ministerstvo zahraničí ve středu uvedlo, že administrativa prezidenta Joea Bidena „nebude váhat“ s uvalením dalších sankcí na Rusko a Severní Koreu, pokud uzavřou nové zbrojní obchody.