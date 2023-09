Washington posiluje dohled nad svými zbraněmi na Ukrajině, posílá do země tým pracovníků

Generální inspektor ministerstva obrany uvedl, že koncem srpna začal na Ukrajině pracovat vysoký americký představitel a do konce září by se k němu měl připojit i zbytek týmu. Pracovníci budou sídlit na americkém velvyslanectví v Kyjevě. Podle mluvčí generálního inspektora Megan Reedové je to poprvé od začátku otevřené ruské invaze v únoru 2022, kdy bude mít tento útvar své zaměstnance na Ukrajině.

Americká armáda měla obtíže s účinným dohledem nad dodávkami na začátku války. Loni v říjnu generální inspektorát vydal zprávu, v níž upozorňuje, jak obtížné bylo pro USA sledovat obrovské množství zbraní, munice a vybavení během prvních měsíců války.

Americké vybavení se na Ukrajině pokoušeli ukrást zločinci, dobrovolní bojovníci i obchodníci se zbraněmi, uvedl tehdy inspektorát. Pentagon teď zlepšil svou schopnost monitorovat přesuny zbraní a vybavení na Ukrajinu prostřednictvím obranného atašé v Kyjevě a zřízením Skupiny pro bezpečnostní pomoc – Ukrajina.

Vyslání týmu přichází v době, kdy americký prezident Joe Biden požádal Kongres o další pomoc ve výši 24 miliard dolarů pro Ukrajinu.