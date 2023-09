USA dodají Ukrajině náboje s ochuzeným uranem. Jsou vysoce účinné

„Úderná síla munice s ochuzeným uranem je mnohem větší, je to druh munice, který se užíval i během války v Zálivu. Posiluje ničivý účinek,“ řekl rovněž Tomáš Řepa z katedry teorie vojenství Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany. Dodal, že podle hněvivé reakce z ruské strany je jasné, že i ona se nasazení této munice obává.

Američané věří, že to pomůže podpořit ukrajinskou protiofenzivu, která se v těchto dnech začala rychleji rozvíjet.

Husté a průrazné střely

Ochuzený uran je vedlejší produkt při výrobě obohaceného uranu. Vyznačuje se vysokou hustotou a pevností a díky těmto vlastnostem se používá při výrobě tankových pancířů i munice – především protitankových střel. Takové střely pak mají velkou průraznost a dokážou proniknout i pancéřováním, napsala agentura ČTK.

Bezpečnostní mluvčí Bílého domu John Kirby uvedl, že střely s obohaceným uranem „jsou prostě hustší než konvenční tankové náboje. Ale náboje z ochuzeného uranu nepředstavují žádnou karcinogenní ani radioaktivní hrozbu.“ Dodal, že je to „běžný typ munice,“ citovala ho britská stanice BBC a tiskové agentury.

Málo radioaktivní, ale toxický a karcinogenní

Ochuzený uran není vysoce radioaktivní, i když je považován za toxický a karcinogenní, uvádějí různé zdroje.

Americká stanice CNN napsala, že je mnohem méně radioaktivní než obohacený uran a nedokáže vyvolat jadernou reakci. Ochuzený uran je však mimořádně hustý, což z něj dělá vysoce účinný projektil. Je téměř dvakrát hustší než olovo, kov používaný ve standardní munici.

Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) – jaderný hlídací pes Organizace spojených národů – podle CNN soudí, že ochuzený uran je „podstatně méně radioaktivní než přírodní uran“, ale nabádá k opatrnosti při manipulaci. Studie o dopadech na vojenský personál však neukázaly statisticky významné zvýšení jeho úmrtnosti, dodala agentura.

Ochuzený uran ovšem může představovat nebezpečí, pokud se dostane do těl vojáků či civilistů. Například když munice s ochuzeným uranem narazí do pancíře tanku, může se vznítit a produkovat uranový prach nebo aerosolové částice, které se při vdechnutí mohou dostat do krevního oběhu a mohou způsobit poškození ledvin. „Vysoká koncentrace v ledvinách může způsobit poškození a v extrémních případech i selhání ledvin,“ tvrdí MAAE. Za hlavní zdravotní riziko ochuzeného uranu tak považuje chemickou toxicitu, nikoliv radioaktivitu. Podobnou hrozbu však představují i některé typy munice bez uranu.