Lídři na summitu G20 uctili památku Gándhího, účastnili se Biden i Lavrov

Lídři G20 dostali od indického premiéra při pietě na krk šály z domácí ručně tkané látky, která byla jedním z Gándhího symbolů boje za nezávislost Indie na Británii. Představitelé pak drželi u památníku minutu ticha, uvedla agentura DPA.

Při příchodu k památníku, jemuž vévodil čtverec vyskládaný ze žlutých a oranžových květin, šli v čele skupiny Módí a americký prezident Joe Biden. Ten krátce poté odcestoval prezidentským speciálem Air Force One na oficiální návštěvu Vietnamu a vynechal tak poslední část summitového programu. Během jednodenní návštěvy se má setkat s vrcholnými představiteli vietnamské komunistické strany a jednat s nimi o vlivu Číny v regionu, píše DPA.

Památník navštívil i ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov, který na setkání G20 zastupoval šéfa Kremlu Vladimira Putina. To je změna proti loňskému setkání na Bali, který byl již poznamenán ruskou útočnou válkou na Ukrajině a odkud Lavrov odešel na konci prvního dne summitu, píše DPA.

Příští summit v Brazílii

Indie následně předala předsednictví ve skupině Brazílii, která bude summit hostit příští rok. Brazilský prezident Luiz Inácio Lula da Silva podle agentury AFP na okraj summitu poznamenal, že pokud Putin „přijede na summit do Brazílie, tak není důvod, aby byl zatčen“. Jeho výrok je v rozporu s názorem západních zemí. Cesty ruského vůdce do zahraničí jsou značně omezené kvůli zatykači, který na něj vydal Mezinárodní trestní soud (ICC) v souvislosti s deportacemi ukrajinských dětí do Ruska.

Putinovu nepřítomnost na summitu kritizoval podle agentury Reuters i nejmenovaný účastník jednání za Evropskou unii. „Rusko se mělo účastnit, prezident Putin měl sedět u stolu a poslouchat kritiku ze strany evropských a světových lídrů. On se ale rozhodl nepřijet a neúčastnit se,“ konstatoval unijní činitel.

Během prvního dne jednání proběhla tvrdá diskuse o formulaci pasáže o válce na Ukrajině v závěrečné deklaraci. Shoda se nakonec našla, Západ ji považuje za úspěch, Kyjev za příliš slabou.