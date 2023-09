Autopilot zavedl před 40 lety korejské letadlo nad sovětský Sachalin. Při sestřelení zemřelo 269 lidí

Boeing-747 společnosti Korean Air letěl na lince z New Yorku do jihokorejského Soulu. Let nesoucí označení KAL 007 měl naplánované mezipřistání na letišti v Anchorage na Aljašce, kde stroj doplnil palivo pro následující cestu nad oceánem. Tu mělo letadlo absolvovat po trase vedoucí v bezpečné vzdálenosti od vojenských základen SSSR na Dálném východě. Krátce po vzletu se však korejský boeing od vytyčené trasy odchýlil a zamířil přímo nad ruskou Kamčatku.

Obří letoun samozřejmě neunikl pozornosti sovětské vzdušné obrany, která vyslala proti narušiteli stíhačky. Podle tvrzení sovětských představitelů boeing nijak nereagoval na radiové ani vizuální signály a ke změně kurzu jej nepřiměla ani varovná střelba. Protože se celá akce odehrávala v noci, nemohli se údajně sovětští stíhači přesvědčit, že jde o civilní letadlo, a domnívali se, že se jedná o americký špionážní stroj.

Když letadlo přeletělo jižní cíp Sachalinu, dostal stíhač Gennadij Osipovič rozkaz narušitele zastavit. Střepiny jím vypálené rakety poškodily trup dopravního letadla, které začalo klesat a po několika minutách spadlo do moře. V jeho troskách našlo smrt všech 269 osob, převážně Američanů a Korejců.