Ukrajinští pošťáci doručují dopisy i v neprůstřelné vestě

Se svou kolegyní pravidelně předává lidem poštu, nebo vyplácí důchody, což obyvatelé Časiv Jaru oceňují. „Jsou odvážné, šikovné,“ chválí je obyvatelka ostřelované obce.

„Nemůžu říct, že nemám strach. Bojím se, ale už vím, když je to daleko nebo naopak blízko. Když je to blízko, nasedáme do aut a mizíme,“ vysvětluje Anna, která patnáct let pracovala jako pošťačka v Bachmutu. Do loňského února by si nedokázala představit, že bude do práce jezdit v obrněném autě a v neprůstřelné vestě.