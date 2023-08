Britská zdravotní sestra dostala za vraždu sedmi novorozenců doživotí

Odsouzená v červnu 2015 a v následujících 13 měsících „promyšleně, vypočítavě a lstivě“ v nemocnici v anglickém Chesteru vraždila a pokoušela se vraždit novorozeňata, která jí byla svěřena do péče, uvedl soudce James Goss.

V případě Letbyové neshledal žádné polehčující okolnosti. Bývalá sestra podle Gosse neprojevila zármutek ani lítost nad svými činy. Soudce dodal, že „není na něm dělat závěry“ ohledně motivů bývalé sestry, „jelikož ty zná jen ona sama“.

K Letbyové při vynášení rozsudku soudce hovořil nepřímo, jelikož odsouzená se rozhodla zůstat ve své cele a na slyšení se nedostavila. Rozsudku v pondělí předcházelo slyšení s rodiči a dalšími pozůstalými po zavražděných dětech. V soudní síni se v zájmu zachování anonymity rodin o miminkách hovořilo jako o „novorozencích“ s písmeny od A do Q.

„Doufáme, že budete žít velmi dlouhý život a každý jeho den protrpíte za to, co jste spáchala“, „má rodina už na vás nikdy nepomyslí, odedneška jste pro nás ničím“, „navždy si budu pamatovat, jak mne pohltily pocity, když jsem poprvé své dítě sevřela v náručí“ – to jsou některá z prohlášení, jež pozůstalí Letbyové u soudu adresovali, píše stanice BBC.

Odsouzená na příkaz soudce Gosse dostane ve vězení jejich přepisy. Britský premiér Rishi Sunak v pondělí Letbyovou v rozhovoru se Sky News označil za „zbabělou“, když se rozhodla na slyšení s oběťmi nepřijít.

Inteligentní, pečlivá, pracovitá a zlá

Letbyová podle zjištění vyšetřovatelů děti trávila různými způsoby, často při nočních směnách. Některým vpichovala vzduch do krevního oběhu, jiným inzulin, dalším podávala mléko a někdy úmrtí předcházelo více pokusů o otravu. Žena veškerá obvinění odmítala a úmrtí miminek připisovala špatné hygieně a nedostatku pracovníků v nemocnici.

„Není pochyb o tom, že jste inteligentní, pečlivá a pracovitá zdravotní sestra. Tyto vlastnosti vám umožnily opakovaně ubližovat nevinným miminkům, aniž byste vzbudila podezření ostatního personálu, alespoň na nějaký čas,“ poznamenal soudce Goss a dodal, že Letbyová záměrně využívala nepřítomnosti kolegů a falšovala dokumenty tak, aby to působilo, že mrtvá miminka měla zdravotní problémy, které zapříčinily jejich smrt.

Členové poroty, někteří v pondělí viditelně rozrušení, si v průběhu deset měsíců dlouhého procesu vyslechli, že Letbyová v několika případech asistovala při resuscitaci novorozeňat, která sama trávila.

Jedním z klíčových důkazů proti Letbyové byl ručně psaný vzkaz, jenž u ní policie našla při zatýkání v roce 2018. Stálo na něm: „Schválně jsem je zabila, protože nejsem dost dobrá, abych o ně pečovala.“ Zdravotní sestra se v něm také označila za „strašlivého“ a „zlého“ člověka, uvádí agentura Reuters.

Trest doživotního odnětí svobody bez nároku na předčasné propuštění je v britském trestním právu nejvážnějším postihem, připomíná BBC. Letbyová je podle deníku The Guardian třetí žijící ženou v Británii, která jej dostala. Druhými dvěma jsou 69letá Rose Westová, která mučila a zavraždila nejméně devět mladých žen v 70. a 80. letech minulého století, a 41letá Joanna Dennehyová, která v roce 2013 postupně ubodala tři muže a jejich těla nechala ležet v příkopu u silnice.