Papež míří do Portugalska na setkání katolické mládeže. Podle některých obětí chce Vatikán zahladit sexuální skandál

Až do letošního února hodnostáři označovali případy zneužívání v Portugalsku za ojedinělé a jejich výskyt jako marginální. Závěry vyšetřovací komise, která pátrala po svědectvích až do šedesátých let, ale církevní argumentaci smetly.

„Tato svědectví, jak ještě podrobně vysvětlíme, nás dovedla k mnohem většímu množství obětí, jejichž zcela minimální počet je podle našich odhadů 4815,“ informoval v únoru předseda komise vyšetřující zneužívání dětí v církvi Pedro Stretch.

Zpráva uvádí, že ke zneužívání docházelo na celé řadě míst. Od seminářů a kongregací, až po církevní tábory. Jednou z obětí byl i Antonio Grosso, který se se zneužíváním setkal v církevním semináři. Podle něj je setkání katolické mládeže jen snahou o zahlazení skandálu. „Pořádání Světového dne mládeže v roce 2023, v roce, kdy vyšla zpráva nezávislé komise a celá portugalská společnost mluví o tomto tématu, ukazuje, že církev chce opět vše zahladit,“ je přesvědčen Grosso.

Setkání papeže se zástupci obětí se většinou konají diskrétně, aby se z nich nestala show pro novináře, uvedl pro ČT římskokatolický kněz Josef Hurt s tím, že dle vyjádření církevních činitelů k takové schůzce nejspíš skutečně dojde.