Požár v Šibeniku mají chorvatští hasiči pod kontrolou. Vlna veder Kerberos na síle neztrácí

České velvyslanectví v zemi vydalo doporučení, aby se lidé oblasti vyhnuli, a to zejména asi kilometrovému úseku na jadranské magistrále v rekreační oblasti. Konzulát ve Splitu potvrdil, že žádnému z Čechů, kteří jsou zrovna v oblasti, se nic nestalo.

V jednu chvíli oheň ohrožoval i vesnice poblíž Primoštenu. V noci na pátek se však podařilo požár dostat pod kontrolu, potvrdil agentuře HINA velitel šibenicko-kninského hasičského sboru Darko Dukić. Do terénu vyrazilo na 150 hasičů s padesáti cisternami a pěti letadly, která pomáhají zdolat plameny.

„V oblasti požáru se nacházelo v tu dobu asi třicet českých občanů, kteří se obrátili na náš zastupitelský úřad. Platí, že všichni z nich jsou v tuto chvíli v pořádku. A dokonce žádný z nich nemusel vyhledat možnost náhradního ubytování, které zajišťovala v Šibeniku pobočka Červeného kříže,“ uvedl vedoucí konzulárního úseku ČR ve Splitu Tomáš Stolina.

Turisté z oblasti odjíždějí nebo se jí vyhýbají. I proto v okolí Primoštenu kolabuje doprava. Lidé, kteří se do Dalmácie chystají vyrazit, by měli pečlivě sledovat dopravní a taky výstražné informace a registrovat se do systému Drozd.

Meteorolog: V oblasti brzy pršet nebude

Současná vlna veder nazvaná Kerberos podle trojhlavého psa z řecké mytologie, který střežil vchod do podsvětí, v těchto dnech sužuje celý Balkán s teplotami přesahujícími 40 stupňů Celsia.

Podle meteorologa ČT Michala Žáka chorvatským hasičům při boji s plameny déšť nepomůže. „Pokud jde o srážky, žádné se nečekají. Žádný déšť nepřijde, žádné ochlazení nepřijde,“ řekl. Teploty se podle něj budou v příštích dnech pohybovat v rozmezí od 33 do 37 stupňů Celsia, v noci kolem 22 stupňů. „Počasí určitě práci hasičům usnadňovat nebude,“ doplnil.

V oblasti se alespoň neočekává silný vítr. „Bude mírný, ale i to může situaci lokálně zkomplikovat,“ upozornil Žák.

Kromě jižního Balkánu budou nadále vysoké teploty panovat i v Athénách, kde mohou v pátek dosáhnout až 42 stupňů. Horko na počátku příštího týdne zasáhne také Itálii, a to zejména Sicílii a Sardinii. „Teploty budou řadu dní šplhat nad čtyřicet stupňů Celsia (…), výjimečně se můžou dostat i nad 45 stupňů,“ předeslal Žák s tím, že v některých vnitrozemských oblastech tato vlna vedra může trvat sedm až deset dní.

Podle meteorologa je možné, že bude překonán evropský rekord, který činí 48,8 stupně Celsia.