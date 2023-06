Britský plán na deportace migrantů do Rwandy je nezákonný, rozhodl odvolací soud

„Rozhodnutí vrchního soudu o tom, že Rwanda je bezpečnou zemí, se ruší, a dokud nebudou odstraněny nedostatky v azylovém řízení, bude vyhošťování žadatelů o azyl do Rwandy nezákonné,“ cituje soudce Iana Burnetta list The Guardian.

Podle soudců existuje reálná hrozba, že by Rwanda dále deportovala migranty do jejich zemí původu, kde čelili „pronásledování nebo jinému nelidskému zacházení, přestože ve skutečnosti mají oprávněný nárok na azyl“.

Vláda britské Konzervativní strany loni uzavřela se Rwandou dohodu, podle níž africká země dostane desítky milionů liber výměnou za přebírání migrantů, kteří do Británie dorazili nelegální cestou. Obě strany se dohodly na zkušební době tohoto systému, přičemž Rwanda uvádí, že během ní bude schopna převzít tisíc lidí, což je malý zlomek migrantů přicházejících ročně do Británie. Zatím se však žádný deportační let kvůli soudním sporům nekonal.