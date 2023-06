V ANO končí další europoslankyně. Dlabajová už nebude za hnutí kandidovat

„Rozhodla jsem se, že do dalších voleb na kandidátce ANO už nepůjdu. V Evropském parlamentu strávím celkem deset let a je za mnou vidět kus práce,“ řekla Dlabajová Deníku. S Charanzovou dosavadních devět let v Evropském parlamentu zastávají liberální a proevropskou politiku, podotkla.

Připomněla, že se po sněmovních volbách v roce 2017 zasazovala o to, aby nevznikla vláda ANO a SPD. „Tehdy jsem to vnímala jako zásadní moment a dodnes jsem hrdá na to, že naše argumenty byly tím, co rozhodlo. Jestli by zabraly i podruhé? Tím si jistá nejsem,“ dodala.

Místopředsedkyně Evropského parlamentu Charanzová to, že nebude příští rok kandidovat v evropských volbách za ANO, řekla v rozhovoru pro Hospodářské noviny (HN).