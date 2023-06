Erdogan složil prezidentský slib, během soboty představí novou vládu

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v sobotu složil v parlamentu přísahu na další volební období. Do Ankary kvůli tomu přijely přes dvě desítky lídrů států a vlád, i šéf NATO Jens Stoltenberg, kteří by se měli odpoledne účastnit ceremonie v prezidentském paláci. Českou republiku má zastupovat velvyslanec v Ankaře Pavel Vacek. Erdogan, který zemi vládne už dvacet let, má v sobotu také oznámit složení své nové vlády.