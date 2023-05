Obrázek za dar pro Ukrajinu. Malířka Benešová vybrala díky své „ptačí armádě“ první milion

„Když nastala 24. února situace s Ukrajinou, tak jsem měla pár obrázků už připravených, protože jsem si dělala takový svůj vlastní projekt, kdy jsem si chtěla zmapovat nejznámější ptáčky v našem regionu. A napadlo mě, že ptáčky nabídnu lidem za dar Ukrajině. Tehdy jsem si tam nastavila hodnotu jeden tisíc korun. Když mi někdo pošle potvrzení o daru, já mu pošlu ptáčka,“ popisuje proces malířka.

Prvních deset hotových ptáčků zmizelo během dvaceti minut. Největší zájem je o žlutomodré modřinky a ledňáčky, oblíbení jsou také hýlové. Nejvyšší dar byl zatím sto tisíc korun.

„Udělala jsem orla bělohlavého, který měl 50 krát 65 centimetrů, ale dárce si o to neřekl, byl to můj nápad, kterému jsem se věnovala asi dva týdny. Malovat velké ptáčky na zakázku nemůžu, to bych prostě nezvládla,“ říká Benešová. Ptáčky kreslí rychlostí jeden obrázek denně.