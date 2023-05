O vzácné čepele pečuje v Japonsku český mečíř. Jsou staré i tisíc let

Přesvědčit mistra v konzervativní a vůči cizincům uzavřené společnosti, aby ho vzal do učení, byl úspěch. Získat dovednosti trvalo roky. Dnes restauruje čepele z 9. až 14. století tradičními přísně vyhraněnými postupy.

Původem je z Prostějova, do Japonska šel za snem. Zajímaly ho meče, ale zkušenosti neměl. Začátky v továrně na zpracování tuňáků před 32 lety pro něj byly krušné. „Chodíte ve zbytcích masa, v kůžích po kotníky v holínkách, teče krev a tak. Vidíte, jak je práce drsná, tvrdá,“ přiblížil.

Vysoká kvalita dělá ze samurajských mečů se stovky let starou ocelí jedny z nejlepších sečných zbraní na světě. Pro mnohé Japonce jsou národním dědictvím a páteří kultury.

„Máte třeba devět set let starý meč od určitého mistra a my víme, že od tohoto mistra zbylo v registru devět čepelí. Víc není, vy máte jednu z nich a máte ji dát do pořádku,“ uvedl. Japonská vláda umožňuje sběratelům vlastnit meče, ale každá čepel musí mít státní registraci.

Týká se to jak starožitných, tak nových mečů vyrobených tradiční metodou. Specialistů pokračujících v ochraně zvyků při renovaci mečů jsou v Japonsku jen desítky. Řemeslo je ale náročné a mladí lidé o něj ztrácejí zájem.