Pobyt v městečku ve Walesu měl pro Karla III. velký význam. Naučil se velšsky a studoval historii

Studiem ve Walesu a na Cambridge se Karel stal prvním britským korunovaným králem s vysokoškolským titulem. Možná drobný detail, který ale ukazuje něco mnohem hlubšího. I když princ Charles v Aberystwythu strávil jen krátké období, bylo pro něj do jisté míry zlomové. Už během poznávání historie své země vycítil, že chce být trochu jiný než jeho matka. Že chce být modernější a progresivnější.

Vzpomíná na to, jak později zjistil, že si ho tajná policie dopředu prověřila. Nebo jak před jejich okny často nocovali bulvární fotografové. Nebo na moment, kdy Charlese pozval na čaj ke svým rodičům a u stolu s nimi seděl pro jistotu i policista.

A to i přesto, že je historicky nejstarším korunovaným panovníkem. Do pomyslné práce totiž nastoupil v době, kdy jeho spolužáci ze školy už deset let v důchodu u moře v klidu krmí zmíněné racky.