Velký den britské monarchie. Karel III. bude korunován ve Westminsterském opatství

Korunovace je tradiční záležitostí

Událost je pro monarchii o to významnější, že přichází po sedmi dekádách panování Alžběty II. „Britové měli sedmdesát let dvě jistoty: platit daně a královnu. Královna najednou není a většina Britů tak poprvé v životě zažije korunovaci – tento skutečně specifický ceremoniál a současně velkou oslavu britství, monarchie a koruny. Zažili jsme různá jubilea, královské svatby, ale toto je něco zcela mimořádného,“ dodává historik s tím, že vzhledem k pokročilému věku Karla III. (74 let) je pravděpodobné, že nynější generace se dočkají ještě další korunovace. „A to je opravdu výjimečné.“

Korunovace je nyní podle něj primárně ceremoniálem pro lid, zato v minulosti byla určena pro politický národ. „Mohli jsme to vidět v jednotlivých krocích – vzdávání holdu, slibu věrnosti a loajality. V dnešní době je to ale čím dál více záležitost lidovější, má přimknout lid k monarchii,“ podotýká Valkoun.