Čeští lékaři vyrazili na misi do Afriky. Mají předat peníze i zkušenosti

Gynekolog z Fakultní nemocnice Bulovka a člen programu MEDEVAC Petr Hubka pomáhá v nemocnici v senegalském regionu Thiès, asi hodinu jízdy autem od Dakaru. Pro čtyři miliony lidí tam fungují jen čtyři atestovaní gynekologové. Čekárny jsou denně plné. „Když se na ni dostane řada, je vyšetřená. Když ne, dojde na nádvoří nemocnice a počká do úterka. A v úterý si zase do té ambulance sedne a čeká,“ popisuje Hubka.

Zdravotní péči si lidé platí sami. Pokud žena jede k porodu nebo na operaci, musí si zajistit i potřebné léky. „Oni jí vlastně řeknou, co si má pořídit, ona zavolá mobilem svému příbuznému, ten dojde do lékárny, koupí ji ten lék, přinese a dostane to. Když to nepřinese, tak ten lék nedostane,“ uvedl Hubka s tím, že ti, kteří na léky nemají peníze, pak mohou zemřít.

Právě lidé v nouzi se dostanou do programu MEDEVAC. Díky němu už čeští lékaři zachránili desítky životů. Do Senegalu se Petr Hubka vrací opakovaně. V rámci ministerské mise s ním nyní pojede i pět jeho kolegů. „V Senegalu předáme peněžní dar partnerské nemocnici právě v rámci programu MEDEVAC. V Ghaně zahájíme misi plastické chirurgie Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a ve Rwandě podepíšeme memorandum o spolupráci v oblasti zdravotní péče,“ nastínil Rakušan.

Tamní medicína je v takovém stavu, že i běžné případy mohou končit tragicky nebo s doživotními následky. I proto se čeští lékaři v Africe snaží předávat zkušenosti tamním kolegům. Během svého pobytu tak společně pacienty vyšetřují i operují.