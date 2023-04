Čtyřdenní pracovní týden zkouší několik evropských zemí. V tuzemsku se jeho zavedení zatím neplánuje

V červnu se do podobného testu pustí i v Portugalsku. „Zaměstnancům nesmí klesnout plat, to je pro nás nepřijatelné,“ prohlásila portugalská ministryně práce Anna Medesová Godinhová.

Zavřené obchody i úřady budou o dubnových pondělcích ve Valencii běžné. Město zkouší model pouhých čtyř pracovních dnů v týdnu. „Dřív jsme pracovali šest dnů. Od pondělí do pátku to je v pořádku, ale pracovat jen čtyři dny? To je jak nepracovat vůbec,“ myslí si jedna z obyvatelek španělského města.

Podle odbornice na personalistiku Evy Hejlové má zavedení čtyřdenní pracovní doby pozitiva pro obě strany. „Zaměstnanec má více času na své soukromé záležitosti, určitě cítí méně stresu a je kreativnější, protože si práci musí rozložit tak, aby udělal to, co normálně v pěti dnech. A pro zaměstnavatele je to zajímavý benefit, jsou více konkurenceschopní. Ve chvíli, kdy nabídnete zaměstnancům, že mohou pracovat čtyři dny, určitě se k vám hlásí raději,“ říká.

Jako nejlepší možnost ale vidí přizpůsobení práce životnímu cyklu, tedy to, aby byla práce flexibilní. „Jsou to třeba zkrácené úvazky, nebo možnost pracovat jeden den déle, druhý den kratší dobu, aby to odpovídalo tomu, co musím udělat,“ dodala Hejlová v Horizontu ČT24.