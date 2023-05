Létající Hamburčan odstartoval cestu Německa k moderním rychlovlakům. Jeho „sourozenci“ jezdili i v Československu

Dnešní Německo (v té době ale ještě samostatné Bavorsko) se může pochlubit druhou nejstarší parostrojní železnicí na evropském kontinentu, i když měla spíše prezentační charakter, protože vedla pouze šest kilometrů z Norimberku do sousedního Fürthu. Ta měla premiéru koncem roku 1835 a o dva roky později se otevřela první dálková kontinentální parostrojní trať, která vznikla tentokrát v Sasku – vedla z Drážďan do Lipska.

Fliegender Hamburger. Mohlo by se zdát, že je to přiléhavý název pro restauraci s americkou kuchyní, ale s jídlem to má společného jen málo (i když úplně bez něj se to také neobešlo). Do češtiny se tento název ostatně překládá jako Létající Hamburčan a je to název bytostně spjatý s železnicí. Bylo to pojmenování spoje z Berlína do Hamburku, které se zároveň přeneslo i na motorovou jednotku 877 Německých říšských drah (DRG), která na tomto spoji jezdila. Stál na počátku německé cesty k čím dál rychlejšímu cestování po železnici, jejímž nynějším vrcholem jsou rychlovlaky ICE (ale svého času mělo Německo našlápnuto i k maglevu).

Tehdy ještě nesjednocené Německo budovalo své železnice rozdrobeně. Do roku 1850 vstupovaly německé státy s několika oddělenými sítěmi železnic. Lepší to bylo na severu, kde již vedly tratě z Berlína všemi směry a s trochou snahy (ovšem zajížďkou přes Slezsko) bylo možné dojet po kolejích až do Vídně – ale ne do Mnichova. A z Mnichova zase ne do Stuttgartu. V dalších desetiletích se poměry zlepšovaly, ovšem o zcela jednotné železnici – nejen z hlediska kolejí, ale i dopravy na nich – bylo možné hovořit až po první světové válce, kdy vznikly říšské dráhy. A teprve tehdy, kdy si každá německá země přestala hrát na svém písečku, bylo možné začít uvažovat opravdu ve velkém – v celoněmeckém kontextu. A snažit se co nejvíce urychlit cestování mezi jeho velkými městy.

Tomu samozřejmě měly napomoci čím dál větší a výkonnější parní lokomotivy – německý rekord v parní trakci činí 200,4 kilometru za hodinu (přičemž Němci rádi zpochybňují výsledek britské lokomotivy Mallard, čímž by se jejich rekord stal světovým). Lokomotiva 05.002 jej stanovila v květnu 1936, v té době ale již byly na světě ještě další dva železniční rekordy, kterých bylo dosaženo rovněž v Německu, ale již ne parními lokomotivami. Meziválečné Německo bylo zemí, která se velice zajímala o moderní trakce, které měly v budoucnu parní lokomotivy nahradit.

Vedle elektřiny a konvenčních motorových vozů se spalovacím motorem se experimentovalo i s jinými způsoby pohonu. V roce 1931 se na kolejích objevil – a stanovil velmi dlouho platný rychlostní rekord 230 kilometrů za hodinu – Kolejový zeppelin (Schienenzeppelin). Ten sice měl spalovací motor, nepoháněl však nápravy, nýbrž vrtuli. Byl to vrchol řady experimentů, které začaly po první světové válce, ale nakonec to byl vrchol vcelku malý a neúspěšný. Navzdory dosažení rekordu a velmi krátké jízdní době z Berlína do Hamburku nebyl vrtulový vlak v praxi moc dobře použitelný. Jeho pohon byl opravdu účinný při tak vysokých rychlostech, které nemohly tehdejší koleje trvale snášet, a kdyby jezdil pomaleji, bylo by to neúměrně drahé. Kolejový zeppelin nakonec o vrtuli přišel, dostal konvenční pohon s elektrickým přenosem výkonu, ale do provozu se ani tak nikdy nedostal.

Nicméně DRG si v roce 1931, po stanovení 230kilometrového rekordu, objednaly sice méně extravagantní, ale rovněž motorové vozy (respektive jednotky), které měly být schopné vyvinout poměrně vysokou rychlost, ale takovou, aby ji koleje vydržely. Dodat je měla železniční strojírna ve Zhořelci neboli Görlitz, která tehdy byla známá jako WUMAG.