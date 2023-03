Záchranáři v Mississippi dál pátrají v troskách po tornádu

Blíží se možná další tornáda

Prezident Joe Biden už na situaci reagoval vyhlášením stavu katastrofy pro stát Mississippi. To umožní směřovat do postižených okresů federální prostředky. „Pomoc je na cestě. To je v tuto chvíli to nejdůležitější,“ slíbil guvernér Mississippi Tate Reeves.

Oddechnout si ale obyvatelé státu přesto zatím nemohou. Meteorologové totiž varují, že se na ně blíží další mohutné bouře se silným větrem, krupobitím a potenciálně také dalšími tornády.