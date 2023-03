Kvůli požáru v Banské Štiavnici mimořádně zasedne slovenská vláda. Pavel nabídl pomoc s opravou památek

Požár v Banské Štiavnici vypukl v sobotu dopoledne v jedné z budov v historickém centru města, jehož část je památkovou rezervací a je na seznamu světového dědictví UNESCO.

Postupně se oheň rozšířil na další budovy a poškodil celkem sedm objektů. Příčina požáru se vyšetřuje, média ale spekulují, že ho mohl způsobit elektrický zkrat.

Na místě požáru zasahovaly desítky profesionálních hasičů, dobrovolní požárníci i vojáci. Rovněž desítky místních obyvatel pomáhaly s vynášením vzácných předmětů z muzea a galerie. Na pomoc s obnovou poškozených budov vznikla na sociálních sítích také veřejná sbírka.

Příprava na odklízení škod

Podle redaktorky České televize Kateřiny Švedové během neděle pokračuje dodatečný zásah hasičů a záchranářů. Poškozené budovy také prochází statik.

„Jednou z těch nejvíc zasažených je geologické muzeum, kde bude pravděpodobně nutné odstranit zbytky střešní konstrukce, která se na mnoha místech propadla. Právě tam hasiči s požárem bojovali až do noci,“ popsala. Budovy bude nutné rovněž co nejrychleji zakrýt, aby se dovnitř nedostal déšť, který by mohl památky ještě více poškodit.

„Zároveň začala jednání o finanční pomoc. Přímo na místě ji v sobotu přislíbili představitelé slovenské vlády. Vedení města bude zpracovávat detailní finanční zprávu,“ uvedla z místa Švedová.

Uzavřená je po sobotním požáru i Galerie Jozefa Kollára, kterou požár sice nepoškodil, ale její prostory jsou kvůli hašení mokré. „Podařilo se nám společně evakuovat celou expozici, depozitáře i výstavy,“ uvedla ředitelka Slovenského hornického muzea Zuzana Denková. Dočasně zavřený je kvůli požáru i Starý zámek, hradní komplex, do něhož byly v sobotu přemístěny vzácné sbírkové předměty z expozic zasažených budov.

Prezident Pavel nabídl Čaputové pomoc se záchranou památek

Česká republika prostřednictvím ministra zahraničí Jana Lipavského nabídla Slovensku okamžitou pomoc už v sobotu odpoledne. Čaputová poté v neděli na sociálních sítích uvedla, že mluvila s českým prezidentem Pavlem, který nabídl Slovensku pomoc při obnově vzácných památek.

„Nabídl hlavně odborné restaurátorské kapacity. Velmi si vážím tohoto projevu solidarity,“ napsala slovenská prezidentka. Ocenila i nezištnou pomoc a sounáležitost obyvatel města, turistů a dobrovolníků. Vyzdvihla rovněž nasazení hasičů a dalších záchranných složek. Díky nim se podle ní podařilo dostat oheň pod kontrolu a zabránit ještě větším škodám na vzácných budovách, dodala.