Německých poslanců bude méně, prosadily vládní strany. Opozice se obrátí na ústavní soud

Voliči mají při volbách do Spolkového sněmu dva hlasy, takzvaný první a druhý hlas.

Prvním hlasem volič vybírá kandidáta ze svého volebního okrsku (těch je nyní v Německu 299), a může tak maximálním způsobem ovlivnit budoucí složení Spolkového sněmu. Každá strana může v daném volebním okrsku postavit pouze jednoho kandidáta (ucházet o hlasy se mohou i nezávislí). Kandidát, který získá největší počet hlasů, se automaticky stává poslancem Spolkového sněmu. Tímto způsobem je ve Spolkovém sněmu obsazeno 299 křesel, a je tak zaručeno, že každý region má v dolní komoře parlamentu zastoupení.

Druhý hlas je navzdory svému názvu důležitější než ten první, protože rozhoduje o tom, která strana získá ve Spolkovém sněmu většinu. Volič vybírá konkrétní stranu, aniž by mohl vyjádřit preference v rámci její zemské kandidátní listiny. To znamená, že přímo strana pořadím na kandidátce ovlivňuje to, kdo za ni bude z dané spolkové země vyslán do Berlína. Jednoduše řečeno – čím vyšší pozice na kandidátce, tím větší šance na zvolení.

Druhý hlas nemusí korespondovat s výběrem přímo voleného kandidáta v rámci prvního hlasu, stejně tak se může volič rozhodnout využít jen jeden způsob volby.

Po skončení voleb je nejdřív spočítán podíl mandátů, který jednotlivé strany ve Spolkovém sněmu získají. Základem pro to jsou druhé hlasy všech stran, které se do Spolkového sněmu dostaly (překročily pětiprocentní hranici nebo získaly v první volbě alespoň tři obvody).

Každé straně je na základě odevzdaných druhých hlasů vypočítán minimální počet získaných mandátů. Tyto mandáty jsou následně opět přepočítány na jednotlivé spolkové země (s ohledem na výsledky v druhém hlasu). Tento krok rozhoduje o tom, kolik zástupců dané strany z dané spolkové země se do parlamentu dostane.

V první fázi je na základě odevzdaných prvních hlasů obsazeno 299 křesel. Zbývajících 299 křesel se doplňuje kandidáty podle pořadí na zemských kandidátních listinách.

V případě, že je v obvodě zvoleno právě tolik kandidátů, kolik bylo straně vypočítáno, nikdo ze zemské kandidátní listiny této strany se už do Spolkového sněmu nedostane. Pokud ovšem strana získá více přímých mandátů, než jí určuje přepočet výsledků druhých hlasů, je počet jejích mandátů odpovídajícím způsobem navýšen. Vznikají takzvané dodatečné mandáty.

Aby nedošlo ke znevýhodnění stran, které žádné přesahující mandáty nedostaly, dochází k doplnění takzvanými kompenzačními mandáty. Tak, aby výsledné rozložení Spolkového sněmu odpovídalo podílům vypočítaným na základě odevzdaných druhých hlasů.

Místo původních 589 poslanců tak může mít Spolkový sněm teoreticky více než 700 členů.