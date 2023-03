V Polsku končí soud v případu vraždy gdaňského starosty, obžaloba požaduje doživotí

Obhajoba tvrdí, že Stefan W. byl v době vraždy nepříčetný a že trpí psychickými poruchami. Pokud by soud toto uznal, hrozilo by útočníkovi deset až dvanáct let vězení. Naopak obžaloba požaduje doživotní trest s tím, že šlo o politicky motivovanou vraždu.

Obžalovaný se po celou dobu procesu chová velmi nevyzpytatelně. „Nejdříve mlčel, vůbec nehovořil. Přiznal se v otevřeném dopise rodině k tomu činu, přiznal se k vraždě ‚dobrého člověka'. Poté to vzal zpátky, hovoří o tom, že video, které zachycuje jeho čin, je zmanipulované televizí TVN, tedy televizí liberálního zaměření, kterou velká část Poláků, především příznivců konzervativní vlády, vnímá jako protivládně naladěnou,“ popisuje zpravodaj ČT v Polsku Andreas Papadopulos.

Stefan W. se podle něj kromě toho v soudní síni zapletl do potyčky s policisty, kteří měli dohlížet na pořádek, či vykřikoval hesla jako Alláhu akbar.

„Vyjádřil také přání, aby Zbigniew Ziobro, současný konzervativní ministr spravedlnosti, zjednal v Gdaňsku, ve kterém dlouhodobě vládne opozice, nápravu. Stefan W. dokonce vykřikoval v soudní síni, že šéf vládní strany Právo a spravedlnost (PiS) Jaroslaw Kaczyński by se měl stát v Polsku doživotním diktátorem. I z těchto jeho projevů obžaloba čerpá argumenty pro to, že šlo o politicky motivovanou vraždu,“ dodal Papadopulos.