Devatenáctiletý střelec z Buffala stráví zbytek života za mřížemi

V současnosti devatenáctiletý Američan si před útokem 14. května 2021 oblékl neprůstřelnou vestu a helmu, kterou vybavil kamerou pro živé vysílání. Jako cíl útoku si vybral obchod Tops Friendly Market ve čtvrti, kde žije největší podíl Afroameričanů z celého Buffala, jak sám uvedl. Sám se také označil za fašistu a antisemitu s přesvědčením o nadřazenosti bílé rasy, píše web stanice CNN.

Lidi v obchodě zastřelil poloautomatickou puškou, kterou vlastnil legálně, ale upravil ji tak, aby v ní mohl použít větší typ zásobníku, který je ve státě New York nelegální. Po střelbě zůstali živí pouze tři lidé. Vrah pálil celkem na třináct osob, z toho zemřelo deset, všichni černé pleti. Oběti byly různého věku od 32 do 86 let.

Černá a rudá

Středeční vynesení rozsudku zbrzdilo dění v soudní síni, když k vrahovi vyběhl přihlížející muž a křičel: „Nevíš, čím si procházíme!“ Zastavil ho policista. „Rozumím těm emocím, rozumím i tomu hněvu. Ale nemůžeme jim dát průchod v soudní síni,“ reagovala soudkyně Susan Eaganová, která proces na krátkou chvíli odročila.

U soudu byla i řada pozůstalých. „Máme na sobě rudé a černé oblečení. Rudou jako krev naší rodiny a komunity, kterou prolil, a černou, protože stále truchlíme,“ prohlásila Kimberly Salterová, vdova po Aaronu Salterovi, zastřeleném členovi ochranky obchodu. Zatímco Salterová mluvila, mladík se z místa obhajoby díval přímo na ni, popisuje AP.

Masové střelby, které jejich pachatelé provádějí z různých motivací, jsou ve Spojených státech takřka každodenním úkazem. Americký prezident Joe Biden ve svém úterním projevu znovu vyzval Kongres k přijetí zákazu útočných pušek se zásobníky o velké kapacitě. Právo nosit střelnou zbraň je zakotvené v Ústavě Spojených států a debata o nošení a prodeji zbraní je v USA citlivým politickým tématem.