Olympijská sportoviště v Paříži staví i ilegální dělníci. Kvůli nelidským podmínkám se obrátili na odbory

Dělník Moussa z Mali už nemohl vydržet pracovní podmínky a obrátil se na odbory. Na staveništi pracoval bez povolení, podle svých slov až do úplného vyčerpání. „Musíme dělat tu nejhorší práci. Ti, co mají povolení se mohou ozvat, ale ti, co ho nemají jako my, musí mlčet a dělat všechno,“ popsal.

Podobně jsou na tom i další dělníci, kteří pracují ilegálně. Přežívají na ubytovnách a na stavbě tráví celé dny. „Často musím pracovat třeba až dvacet hodin a říkají mi, že jestli si mi to nelíbí, tak si mohu sbalit věci a jít,“ přiblížil dělník z Mali Gaye.

Těžké podmínky ilegálních dělníků popsala francouzská média

Podle odborového předáka pracuje na pěti staveništích až sto padesát dělníků bez pracovního povolení. „Ti, kteří se na nás obrátili s žádostí o pomoc pracovali především na výstavbě olympijské vesnice a bazénu, kde se bude hrát vodní pólo,“ uvedl generální tajemník odborů CGT Bobigny Jean-Albert Guidou.

Část jich odhalila inspekce, další pak investigativní týmy některých médií. „Dělníci, s nimiž jsme na olympijských staveništích mluvili, pracovali v opravdu těžkých podmínkách. Na černo, neměli placenou dovolenou, ani přesčasové hodiny,“ nastínila reportérka Le Monde Julie Pascual.