Biden připomněl druhé výročí útoku na Kapitol. Obránce ocenil medailemi

„Byl to útok na demokracii,“ prohlásil Biden v úvodním projevu. „Všechno to způsobily lži o volbách v roce 2020, ale naše demokracie to před dvěma lety ustála, protože lidé… necouvli,“ dodal a jednotlivě poděkoval všem v pátek oceněným, že tehdy pomohli demokracii hájit.

Prezidentskou Občanskou medaili získali například policista Eugene Goodman, který odlákal příslušníky rozzuřeného davu v budově Kapitolu směrem od senátního sálu, zatímco se jeho členové evakuovali nebo bývalý policista Michael Fanone, který po napadení rozzuřeným davem prodělal infarkt.

Oproti původním informacím Biden na seznam oceněných přidal i dva policisty, kteří v Kapitolu zasahovali a několik dní po útoku spáchali sebevraždu.