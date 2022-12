Kosovští Srbové začali odstraňovat barikády. Podle Vučiće to potrvá

Likvidace barikád by měla přispět ke zmírnění napětí mezi Bělehradem a Prištinou, píše agentura Reuters. Odstranění zátarasů ale zřejmě potrvá delší dobu, podle zpravodajského serveru B92 dál stojí třeba barikády ve vesnici Rudare poblíž Mitrovice.

„Je to dlouhý proces a bude to nějakou dobu trvat,“ konstatoval Vučić k odstraňování barikád poté, co se ve středu setkal v jihosrbském městě Raška s kosovskými Srby. Spojené státy a Evropská unie, které zprostředkovávají rozhovory mezi Bělehradem a Prištinou, se podle něj zaručily, že žádný z protestujících, kteří zátarasy stavěli, nebude stíhán.

Bývalý policista a etnický Srb Dejan Pantić, jehož zatčení vyvolalo násilné protesty kosovské srbské menšiny, byl mezitím na žádost prokuratury propuštěn z vazby a umístěn do domácího vězení, píše dále Reuters. Pantić byl zatčen 10. prosince za napadení policisty ve službě. Srbové na severu Kosova požadovali jeho propuštění.