EU kvůli sporu o plynový strop odkládá schválení dalších krizových opatření

Ministři odpovědní za energetiku nalezli shodu na dvou třetinách intervencí, které jsou na stole, popsal výsledek diplomatický zdroj, který média informoval pod podmínkou zachování anonymity. Hotová je podle něj dohoda na přípravě společných nákupů plynu a na pravidlech solidarity mezi členskými zeměmi v případě jeho nedostatku, a rovněž na plánu urychlit od začátku příštího roku spouštění nových elektráren využívajících obnovitelné zdroje.

Rada Evropské unie se ale rozhodla konečné schválení těchto bodů podmínit dohodou na nejkontroverznějším z aktuálních návrhů, kterým je krátkodobý cenový strop pro hlavní evropskou burzu pro obchodování se zemním plynem. Zmíněný činitel uvedl, že zbývající třetina jednání bude nejtěžší a že v tomto směru „shoda není téměř na ničem“.

Návrh Evropské komise o cenovém stropu přijat s rozpaky

Členské země EU přijaly poměrně chladně úterní návrh Evropské komise (EK), který by na klíčovém virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku vytvořil pro kontrakty na následující měsíc cenový strop 275 eur (zhruba 6700 korun) za megawatthodinu (MWh). Spouštěl by se ovšem pouze v případě, kdy by cena převyšovala tuto hranici nejméně dva týdny a zároveň byla po deset dní výrazně nad cenou zkapalněného zemního plynu (LNG) ve světě. TTF je pro ceny plynu pro evropský trh určující.

Návrh sklidil kritické reakce od představitelů některých unijních zemí, které dlouhodobě prosazují razantnější intervenci. Důvodem jsou mimo jiné parametry stropu, který by se v navržené podobě nespustil ani na konci letošního léta, kdy cena plynu v TTF přesáhla 300 eur za MWh. Před rokem stál plyn v TTF kolem 43 eur, před dvěma lety asi 15 eur za megawatthodinu.

Podle čerstvých informací z diplomatických zdrojů se už jednotlivé státy rozhodly, že dají svým zástupcům čas dva až tři týdny, aby dál vyjednávali o cenovém stropu, informoval odpoledne zpravodaj ČT v Bruselu Petr Obrovský. Znovu se pak mají ministři sejít 13. prosince. „Zásadní o čem se bude tento den jednat je výše tohoto stropu, části zemí se částka 275 eur za megawatthodinu zdá příliš vysoká. Bude se také jednat o tom, za jakých podmínek tento strop aktivovat. Navržená doba dvou týdnů dělá z návrhu podle některých pozorovatelů nepoužitelnou věc,“ řekl zpravodaj.

Je to vtip, řekla polská ministryně

