Čína posiluje armádu. USA kvůli tomu chtějí rozmístit v Austrálii jaderné zbraně

„Krok USA zvyšuje napětí v oblasti, vážně podkopává regionální mír a stabilitu a může vyvolat závody ve zbrojení,“ kritizoval zprávu mluvčí čínského ministerstva zahraničí Čao Li-ťien. Přestože invaze není preferovanou možností Pekingu, čínský vůdce na nedávném sjezdu opakovaně mluvil o síle, silném národu, armádě a sjednocení s Tchaj-wanem.

„Vybudujeme silný systém strategických odstrašujících sil a zvýšíme podíl nových bojových sil v nových oblastech,“ slíbil Si. Podle analytiků není náhoda, že pro začátek sjezdu zvolil 16. říjen. V historii komunistické Číny má totiž zvláštní význam. Ve stejný den v roce 1964 provedla země první úspěšný test atomové bomby.

Tisíc jaderných hlavic do osmi let

Čína se poučila z války na Ukrajině, a proto kvůli napětí kolem Tchaj-wanu posiluje jaderný arzenál jako účinný odstrašující prostředek. Odhaduje se, že do roku 2027 bude mít sedm set a do konce desetiletí tisíc jaderných hlavic.

Nejpočetnější armáda světa prošla za Siho velení rozsáhlými změnami a mnohonásobně zvýšila potenciál. Rozšířila a zdokonalila námořní a raketové jednotky, zbavila se tisíců zkorumpovaných důstojníků, reformovala systém velení a vybudovala námořní základny.

„USA a jejich spojenci stojí před úkolem připravit se na boj i při takovém scénáři, jakým je invaze na Tchaj-wan, a to i pod hrozbou jaderné eskalace,“ tvrdí analytik Ken Jimbo z The Canon Institute for Global Studies.