Nová italská vláda chce udělat Evropskou unii efektivnější, ale nebude prý sabotovat její chod

Premiérka rovněž uvedla, že řešením energetické krize nemůže být evropské ustupování požadavkům ruského vůdce Vladimira Putina. Slíbila, že její vláda zastaví nelegální migraci z Afriky, a znovu odmítla spojování své osoby s fašismem.

V úterý večer pak dolní komora italského parlamentu její vládě vyslovila důvěru. Podpořilo ji 235 poslanců, proti bylo 154, pět se zdrželo.

Ve středu bude o důvěře vládě hlasovat ještě senát, ale vzhledem k pohodlné většině v této komoře by měl kabinet také tam důvěru získat, uvedla agentura APA.

Meloniová a její krajně pravicová strana Bratři Itálie (FdI) vyhrála před měsícem parlamentní volby. Její koaliční vláda je označovaná za nejvíce pravicovou od druhé světové války a tvoří ji též zástupci další krajně pravicové strany Liga, pravicové strany Vzhůru Itálie expremiéra Silvia Berlusconiho a několik nestraníků.

Jak se nová italská vláda prakticky postaví k migraci?

U Itálie nyní čekají na povolení zakotvit dvě lodě s téměř třemi sty zachráněnými migranty. Plavidlo německé neziskové organizace SOS Humanity International má na palubě 180 lidí, dalších 118 běženců veze loď Ocean Viking provozovaná francouzskou organizací SOS Méditerranée.

Nový italský kabinet chce plavbám lodí s migranty k Itálii co nejvíce bránit. „Záchrana lidí a humanitární nasazení jsou důležité, ale my uděláme vše, co je myslitelné, abychom plavbám přes moře, které jsou často smrtící, zabránili,“ řekl v úterý ministr vnitra Matteo Piantedosi.

„Postaráme se o to, aby se konečně znovu respektovaly italské hranice… Je nemyslitelné, aby se na moře pouštěly lodě z celého světa a nakonec přijížděly do Itálie,“ řekl ministr dopravy Matteo Salvini ze strany Liga. Salvini, který v letech 2018 až 2019 zastával post ministra vnitra, v době svého úřadování uzavřel italské přístavy pro lodě humanitárních organizací, které migrantům v nouzi pomáhají.

Podle dat ministerstva vnitra letos do Itálie přes moře připlulo 78 440 migrantů, loni to bylo za stejné období 52 667 běženců.