Japonsko zasáhl tajfun Talas, zemřeli dva lidé

Přírodní živel obzvláště silně zasáhl město Šizuoka, které se nachází jihozápadně od hlavního města Tokia. Od čtvrtka tam napršelo rekordních 417 milimetrů srážek, uvedla japonská meteorologická služba.

Při sesuvu půdy zahynul čtyřicetiletý muž. Devětadvacetiletý muž byl nalezen mrtvý poté, co se jeho auto zřítilo do vodní nádrže, uvedla agentura Kjódó. Přibližně 120 tisíc domácností zůstalo bez proudu poté, co sesuv půdy převrátil dva sloupy elektrického vedení.

Podle meteorologické služby tajfun Talas zeslábl, úřady nicméně nadále varují obyvatele Šizuoky před dalšími přívalovými dešti, sesuvy půdy a záplavami, píše Reuters.

Tajfun Nanmadol, jedna z největších bouří, která v posledních letech zasáhla Japonsko, zabil v pondělí nejméně dva lidi a přinesl na západ země silný vítr a rekordní srážky.