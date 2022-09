Tajfun na jihozápadě Japonska zranil přes stovku lidí, dva zahynuli

Kvůli škodám způsobeným tajfunem v pondělí odložil svou cestu na zasedání Valného shromáždění OSN japonský premiér Fumio Kišida. Odcestovat do New Yorku by měl v úterý ráno, pokud to situace umožní.

Tajfun postupně zeslábl do tropické bouře. Nyní ho doprovází vítr dosahující rychlosti zhruba 108 kilometrů v hodině a v nárazech až 162 kilometrů za hodinu. Nyní pokračuje směrem na východ s rychlostí 35 kilometrů v hodině.

„Musíme zůstat velmi ostražití kvůli silným dešťům, vichřicím, vysokým vlnám a vzniku bouří,“ uvedla japonská meteorologická služba JMA. V některých částech Japonska se do úterního večera očekávají srážky v úhrnu 300 mililitrů na metr čtvrteční.