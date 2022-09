Rusku bude dělat problémy, že přijde o důležité technologie a nebude se modernizovat, míní Niedermayer

Podle Niedermayera je dopad sankcí na Rusko obrovský, ale stále platí, že sebesilnější sankce nezastaví vojáky. „Rusko se řídí úplně jinou logikou. To, co dělá prezident Putin své populaci, je pro západní demokracii naprosto nepředstavitelné,“ sdělil s tím, že ekonomické strádání se v Rusku bude prohlubovat, mluví se o tom, že ho sankce vrátí až dvacet let nazpátek.

„Jedna ze zajímavých sankcí, která byla spuštěna, je odříznutí Ruska od dostupnosti podpory letadel. Díval jsem se na flotilu Aeroflotu, má řádově 180 letadel, z nichž méně než deset je ruské výroby. Těm letadlům dobíhá možnost údržby, není daleko doba, kdy většina letadel bude na zemi a bude rozkládána na náhradní díly,“ popsal europoslanec. Právě nedostupnost technologií a zastavení modernizace ekonomiky bude podle něj Rusku dělat obrovské problémy.

Mikloš si myslí, že všechny skutečné sankce bolí jak ty, na něž jsou uvaleny, tak ty, kteří je uvalují. Hlavním důvodem toho, že dopad sankcí na Rusko ještě není takový, jak se očekávalo, jsou prý jeho vyšší příjmy z vývozu plynu a ropy pro tento rok. Moskva podle něj stupňuje energetickou krizi, Západ se však velmi rychle odstřihává od jeho surovin. „Rusko nemůže v plné míře kompenzovat ztráty vývozem jinam, kapacita plynovodů do Asie a Číny je omezena, vyrobit nové trvá dlouhé roky,“ tvrdí.