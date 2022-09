Ukrajina žádá Německo o moderní tanky Leopard, Berlín to zatím odmítá

Německo na Ukrajinu těžké zbraně posílá. Houfnice 2000, protiletadlové systémy Gepard, salvové raketomety MARS. Ukrajina by ale chtěla také moderní bojové tanky typu Leopard, aby mohla získat na bojišti převahu. Ty ale spolková vláda zatím expedovat nehodlá.

„Pokud Ukrajina padne a pokud nedostane podporu, kterou potřebujeme, tak vy padnete také. To nejsou žádná velká slova. To jsou fakta, která se mohou později uskutečnit,“ řekl bývalý boxer.

Žádná členská země NATO tanky z aliančního arzenálu Ukrajině zatím nedala. A Berlín nechce být první, kdo to udělá. Kancléř Scholz se navíc obává, že dodávky moderních tanků by mohlo Rusko vnímat jako přímé zapojení do války.

Měli bychom tanky poslat, zní od opozice

Nejsilnější opoziční strana CDU by Leopardy na Ukrajinu vyslala. A žádají to i vlivní poslanci koaličních stran. „Německo by mělo dostát své roli a podpořit Ukrajinu i bojovými tanky,“ myslí si předsedkyně parlamentního výboru pro obranu Marie-Agnes Strack-Zimmermannová (FDP).

Poslanec za stranu Zelených Anton Hofreiter uvedl, že Německo nemá na vybranou. „Ukrajině je třeba dát moderní západní bojové tanky. Podle mě bychom měli co nejdřív Leopardy odeslat. Zabráníme tím tomu, aby ukrajinští vojáci zbytečně umírali,“ řekl.