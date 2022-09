Na pohřeb královny Alžběty II. poletí premiér Fiala

Alžběta II. zemřela ve čtvrtek 8. září ve věku 96 let. Na trůnu strávila 70 let a byla nejdéle vládnoucí panovnicí v britských dějinách. Novým králem se stal její třiasedmdesátiletý syn Karel III.

Vyjmutí sondy, kterou prezidentovi lékaři zavedli po zdravotních potížích kvůli riziku podvýživy loni na podzim, bude podle dřívějšího vyjádření prezidentova kancléře Vratislava Mynáře přicházet v úvahu nejdříve ke konci roku.

Prezident Zeman v rozhovoru vzpomínal na to, jak se s královnou několikrát setkal. Nejprve, když ji do Česka pozval tehdejší prezident Václav Havel, následně se s ní nynější hlava státu sešla v Buckinghamském paláci. V Británii je podle něj královna zobrazením a ztělesněním mnohasetleté tradice. „Ten symbol obrovské kontinuity dějin je něco, co dává královně bez ohledu na formální kompetence nesmírně vlivnou pozici,“ dodal prezident.