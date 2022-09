Korunní princ William, nikoliv princ z Walesu. Jaká pravidla má britské nástupnictví?

Nástupnictví v britské monarchii reguluje mnoho norem a pravidel. V současnosti platí, že při úmrtí panovníka přebírá královské povinnosti prvorozený potomek. Princ Charles se tedy ve čtvrtek večer stal králem Karlem III., jeho syn William na trůn usedne po Charlesově smrti.

Dosud William užíval titul vévoda z Cambridge, který mu byl udělen v roce 2011 po svatbě s Kate Middletonovou, nyní vévodkyní z Cambridge. S posunem na pozici korunního prince se William stává automaticky také vévodou z Cornwallu a analogicky z Kate je vévodkyně z Cornwallu. Tuto změnu už reflektují i profily páru na sociálních sítích. Oficiální tituly zahrnují i mnoho dalších statků, nikoliv však ten nejznámější – princ z Walesu.

Tento titul držel jako následník trůnu princ Charles od roku 1958, ke korunovaci došlo ale až o jedenáct let později. Titul prince z Walesu obvykle následník obdrží, není to ale automatické ani samozřejmé. Teoreticky by král Karel III. mohl jmenovat princem z Walesu někoho jiného, obecně se ale očekává, že se jím stane William. Titul s sebou nenese dodatečná privilegia, jde o známku důstojnosti a respektu.