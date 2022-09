London Bridge is down. Tajný kód spustil pečlivě připravený proces rozloučení s panovnicí

Pro všechna úmrtí v britské královské rodině bylo vybráno kódové označení podle některého z londýnských mostů. Pro královnu Alžbětu II. byl vybrán London Bridge, tajný kód pro oznámení jejího skonu, který spustí celou mašinerii událostí a posledních příprav, zní „London Bridge is down“.

Úmrtí nejdéle sloužícího britského monarchy je zcela bezprecedentní událostí. První plány pro případ skonu královny Alžběty II. se začaly rýsovat už během 60. let minulého století a od té doby se dvakrát až třikrát ročně měnily a upřesňovaly. Veškeré informace z těchto tajných schůzek, které médiím pod podmínkou zachování anonymity poskytli jejich účastníci, odmítl Buckinghamský palác komentovat.

Úkol pro královnina tajemníka

Toto heslo předal královnin osobní tajemník Edward Young po zabezpečené telefonní lince britskému premiérce ještě před tím, než byla informována veřejnost. Hned po hlavě kabinetu dostal zprávu o královnině skonu i úřad Foreign Office's Global Response Centre, který ji předat patnácti zemím včetně Kanady, jejichž byla Alžběta II. panovnicí, i dalším 36 státům začleněným do Společenství národů.

Informaci o úmrtí panovníka či člena královské rodiny dříve jako první veřejnosti oznámila stanice BBC, nyní ji ale ve stejný okamžik zveřejnila také tisková agentura Press Association.

Moderátoři BBC mají pro tuto příležitost neustále v pohotovosti tmavé šaty a doplňky. Plán London Bridge také počítá se změnami ve vysílání BBC – všechny stanice přerušují aktuální program a minimálně do dne pohřbu nebudou zařazovat žádné zábavné pořady. Pro soukromé stanice žádná podobná pravidla neplatí, očekávalo se ale, že i ony své vysílání pro několik nadcházejících dnů upraví.

Smuteční dny naplánovány do poslední minuty

Rakev s ostatky královny Alžběty bude co nejdříve ze skotského Balmoralu převezena do trůnního sálu Buckinghamského paláce, kde bude zřízen oltář, u rakve umístěna královská standarda a královnin plášť. U rakve budou držet stráž čtyři granátníci s hlavní pušek směřujícími k zemi.

Pokud to situace umožní, zasednou obě komory britského parlamentu. Ze Sněmovny lordů budou odstraněny oba trůny a nahradí je jedna židle, na kterou bude položen polštářek se zlatým obrysem koruny.

Krátce po úmrtí královny osloví lid nový král, oficiální proklamace nového panovníka proběhne při ceremoniálu ve Svatojakubském paláci. Před zástupci členů britského parlamentu, zemí Společenství a dalších představitelů se král podle tradice zaváže k ochraně církve ve Skotsku. Prohlášení o nástupu nového panovníka na trůn bude následně přečteno na řadě míst Spojeného království a z londýnského Hyde Parku zazní salva 41 výstřelů z děla.

Nový král se přímo ze Svatojakubského paláce vydá na čtyřdenní cestu po Spojeném království. Navštíví skotský Edinburgh, irský Belfast i velšský Cardiff, kde se setká s místními politiky a zúčastní se smutečních obřadů k uctění památky své matky. Velký důraz hodlá klást na osobní setkání s běžnými lidmi, podle jednoho ze svých poradců proto upřednostní pěší chůzi místo jízdy autem.

Poslední hold panovnici

Čtvrtý den po úmrtí bude královnina rakev přenesena do Westminster Hall, kde bude vystavena po čtyři dny. V procesí z Buckinghamského paláce přes třídu The Mall, House Guards a kolem památníku Cenotaph půjdou stovky příslušníků britských ozbrojených sil.

Procesí má doprovázet hudba Ludwiga van Beethovena v podání vojenských kapel a výstřely děl z nedalekého Hyde Parku. Očekává se, že přesunu královniny rakve bude přihlížet milion lidí. Koordinace tak velkého množství lidí má využít zkušenosti z pořádání Letních olympijských her v Londýně v roce 2012.

Podle některých informací půjdou za rakví i corgyové, psí plemeno které královna chovala po celý život. Cesta z Buckinghamského paláce do Westminster Hall je naplánována na hodinu a v okamžiku příjezdu rakve k Westminsteru začne zvonit Big Ben.

Za přítomnosti nového krále a zpěvu žalmů bude rakev umístěna na katafalk potažený purpurovým rouchem. Na rakvi bude umístěno královské jablko, žezlo a koruna Imperial Crown.

V okamžiku, kdy své místo zaujme i čestná stráž z řad královského letectva, námořnictva, beefeatrů a gurkhů, bude do sálu vpuštěna veřejnost. Příležitost poklonit se zesnulé panovnici bude mít celé čtyři dny.

Za rozbřesku v den pohřbu budou královské klenoty z rakve odneseny a vyčištěny. V celém království bude vyhlášen státní smutek, uzavřeny budou veřejné instituce, obchody i londýnská burza.

Ztišený Big Ben

Pohřeb Alžběty II. se bude konat ve Westminsterském opatství, kde mu bude přihlížet dva tisíce pozvaných hostů včetně panovníků a prezidentů z celého světa. Smuteční průvod budou provázet údery Big Benu, srdce zvonu bude potaženo kůží, aby byl zvuk tlumený.

V okamžiku, kdy rakev dorazí k opatství, přesně v 11 hodin dopoledne londýnského času, se v celé zemi zastaví život. Cestující na nádraží upozorní speciální hlášení, řidiči odstaví autobusy ke krajnici a vystoupí. Smuteční bohoslužbu bude celebrovat arcibiskup z Canterbury.

Po skončení obřadu bude rakev vynesena před opatství a naložena na lafetu, která byla použita i během pohřbu Alžbětina otce, krále Jiřího VI., i jejího dědečka, krále Jiřího V. Lafetu potáhne 138 námořních kadetů.

Průvod projde třídou The Mall až k Hyde Park Corner, kde bude rakev naložena do pohřebního vozu a převezena do Windsoru. Alžběta II. bude stejně jako její rodiče a další britští panovníci pohřbena ve windsorské kapli svatého Jiří.

Ústavní změny

Princ Charles se okamžikem smrti své matky automaticky stal novým panovníkem, Karlem III. Palác oznámil, že k národu promluví v pátek ráno.

Samotná korunovace proběhne až několik měsíců po pohřbu Alžběty II., stejně jako investitura prince Williama princem z Walesu, tedy následníkem trůnu.

Věci denní potřeby jako jsou bankovky, mince, známky či dopisní schránky, na kterých byla po šest desítek let silueta Alžběty II., budou podobiznou nového krále nahrazovány postupně.