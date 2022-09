Řecko chce zjistit, zda premiér věděl o odposlouchávacím skandálu tajné služby

Doplnil také, že podle řeckých investigativních novinářů je podivná role premiérova synovce, který byl poradcem premiéra a šéfem jeho úřadu. Spolupracoval s firmou, která v Řecku prodává špionážní program Predátor. I on už skončil ve funkci.

„Komise má odpovědět na klíčové otázky, tedy zda a případně co o těchto odposleších věděl premiér. Dále to, zda byl ještě někdo další terčem těchto odposlechů,“ řekl Černohorský.

Premiér, kterému je tajná služba EYP odpovědná, uvedl, že o její akci nevěděl. Zároveň odmítl, že by byla nelegální. Parlament už ustavil vyšetřovací komisi, která se má případem přezdívaným Řecká Watergate zabývat.

Program Predator vytvořila v Severní Makedonii a Izraeli společnost Cytrox. Podle odborníků může program zaslat bez vědomí majitele telefonu informace o hovorech a zprávách či spustit nahrávací zařízení.

Premiér trvá na tom, že o akci tajné služby předem nevěděl. Označil ji za politicky nepřijatelnou, ale řekl, že se nic nelegálního nestalo. Tvrdí, stejně jako tajná služba, že nesmí poskytnout další informace, protože šlo o věc národní bezpečnosti.

„To, co se odehrálo, bylo možná v souladu se zákonem, ale byla to chyba. Nevěděl jsem o tom a samozřejmě bych to nikdy nedovolil,“ řekl Mitsotakis v televizním projevu.

Opozice chce znát podrobnosti

Opozice vyzývá premiéra k rezignaci a požaduje vypsat předčasné volby. Kauzu sleduje i Evropská komise a poslanci Evropského parlamentu, protože odposlouchávaný šéf socialistů, třetí největší politické strany v Řecku, je europoslancem.

„Chtěl jsem, aby bylo na rovinu řečeno, proč jsem byl pod kontrolou EYP,“ uvedl Andrulakis s tím, že odpověď nedostal. Podle něj se řecký premiér „soustavně vyhýbá jakémukoliv vysvětlení“ o fungování tajné služby. Andrulakise upozornili na pokus instalovat špionážní program na jeho telefon odborníci z Evropského parlamentu.

„Premiér nevysvětlil, proč se EYP rozhodla pro takovou bezprecedentní akci,“ uvedl pak šéf největší opoziční strany SYRIZA Alexis Tsipras, podle kterého není ani jasné, kolik dalších novinářů či politiků tajná služba sledovala.

Premiér odmítl rezignovat

Premiér odmítl složit mandát. Případ mu u veřejnosti lehce uškodil, ale dvě třetiny dotázaných uvedly, že nemá vliv na jejich voličské preference, uvedl zpravodaj. Řecké parlamentní volby se mají konat nejpozději na začátku příštího léta.

Vláda již dříve uvedla, že sledovací program Predator nepoužívá a že ani nemá obchodní vztahy se společností, která ho vyvinula.