„Naplňovala představu, která se k monarchii váže.“ Princezna Diana zemřela před 25 lety

Podle Andrewa Mortona, autora Dianiny biografie, se princezna stala součástí rodiny, o které si myslela, že se nikdy nerozpadne. „Nakonec se ale provdala za muže, který miloval někoho úplně jiného. A to byla ta zásadní tragédie,“ zhodnotil.

Konspirační teorie od prvních momentů po nehodě

Diana zemřela po automobilové nehodě v srpnu 1997, vyšetřování probíhalo jedenáct let. Veřejnost podle Forejta v prvotním šoku nechtěla věřit tomu, že to byla nehoda. „V prvních sekundách po oznámení nehody se objevily konspirační teorie, co za tím může být,“ uvedl Forejt.

Konspirační teorie týkající se princezniny smrti byly různého typu a měly různé podporovatele. Podle Forejta její synové, Harry a William, přijali oficiální závěry vyšetřování. „Jsou dva důvody, které vedly ke smrti jejich matky – nezpůsobilost řidiče a vysoká rychlost“.